04 мая 2026 в 15:10

Психолог дала советы, как перестать накручивать себя по разным причинам

Психолог Глущенко-Егорова призвала не зацикливаться на деструктивных мыслях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При возникновении каких-либо сложностей, например в работе или отношениях, важно не заострять внимание на деструктивных мыслях, а постараться критически осмыслить ситуацию, заявила в беседе с «Радио 1» психолог Ева Глущенко-Егорова. Она отметила, что, если человек постоянно возвращается к одной и той же интерпретации, то она закрепляется в его психике.

Не следует ожидать, что, как только мы распознаем какую-то деструктивную мысль, она сразу исчезнет. Мозг будет сопротивляться. Но каждая новая мысль — это удобрение для нейронов, — подчеркнула Глущенко-Егорова.

Она призвала не делать поспешных выводов и тем более не уходить в эмоции. По ее словам, многим людям проще накрутить себя, обидеться, сделать выводы и закрепить их. Однако они могут пойти более осознанным путем: задать себе вопросы и попытаться разобраться в происходящем.

Ранее психолог Александра Чмуж заявила, что зумеры не видят особого смысла разбираться в той или иной проблеме — при возникновении трудностей им гораздо проще дистанцироваться, чем приложить какие-то усилия. По ее словам, таким образом они привыкли вести себя и в рабочих вопросах, и в отношениях.

Общество
психологи
отношения
общение
