Экс-командующий РХБЗ умер в Москве: подробности, карьера, разоблачения США

В Москве умер советский генерал Станислав Петров, который рассказал правду о биологическом оружии США. Что случилось с создателем войск РХБЗ, как сложилась карьера Петрова?

Что произошло с генералом Петровым, где нашли тело

Советский и российский военачальник генерал-полковник Станислав Петров был найден мертвым в своей квартире. В прошлом он возглавлял советские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Тело Петрова около 7 утра 2 мая обнаружили его родственники в квартире в Доме на набережной на ул. Серафимовича. По сообщениям СМИ, причиной смерти стало самоубийство. Станиславу Петрову было 87 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где служил Станислав Петров, чем он известен

Станислав Петров родился в 1939 году и в 20 лет с отличием окончил Саратовское военно-химическое училище. Оттуда он попал в химвойска и стал одним из родоначальников войск химзащиты в Советском Союзе. За время своей военной карьеры Петров успел послужить в Воронежском, Белорусском и Сибирском военных округах, а также возглавлял химические войска группы советских войск в Германии.

В 1986 году Петров стал первым замначальника химических войск ВС СССР и в этой должности принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. После Чернобыля он стал последним начальником войск РХБЗ Советского Союза и первым начальником войск РХБЗ России. Этот пост он занимал до 2001 года. В 1991 году он получил Ленинскую премию, а в 2001 году получил звание доктора военных наук.

Генерал Петров сыграл ключевую роль в появлении одного из наиболее мощных видов вооружения, которым располагают ВС РФ — тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино». Хотя он не был ее разработчиком, именно Петров инициировал отправку двух экспериментальных установок ТОС-1 «Буратино» в Афганистан для участия в боевых действиях. Полевые испытания показали высокую эффективность термобарических боеприпасов, которые, по задумке Петрова, можно использовать и в мирных целях — например, для борьбы с лавинами или пожарами.

Залп тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ‭«Буратино» Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

«Наши войска — войска двойного предназначения, которые могут использоваться в мирных целях, например, для защиты окружающей среды», — подчеркивал Петров.

Генерал Петров был бессменным главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты». В авторских колонках он подробно описывал, как в Советском Союзе создавали систему ликвидации химического и биологического оружия.

Что рассказал генерал Петров о биологическом оружии США

В 1995 году в российских и мировых СМИ впервые появились сообщения о возможных утечках опасных биологических патогенов с военно-исследовательских баз, созданных США по всему миру. К этому времени по программе Нанна-Лугара Пентагон уже развернул биолаборатории на Украине и в Грузии. После утечек в Испании и Кении тема стала предметом общественной дискуссии.

В 1998 году генерал Петров подчеркивал: сообщения о том, что военные США продолжают вести программу биологического оружия, поступают уже долгие годы. Так, по его словам, в современных условиях Пентагон продолжает использовать технологии, которые отрабатывались на Корейской войне в 1951–1953 годах, «включая зараженных насекомых и авиабомбы с жидкими бактериальными составами». В то время эту информацию подтвердили пленные пилоты Морской пехоты США — китайские и северокорейские войска заражали оспой, холерой и бубонной чумой. Считается, что использованию биологического оружия американцев научили пленные японские военные преступники из «Отряда 731», который отрабатывал биооружие на китайцах, корейцах и русских во время Второй мировой войны.

США продолжают категорически отрицать применение биологического оружия в Корее, несмотря на массовые заражения южнокорейских и американских военнослужащих характерными заболеваниями.

