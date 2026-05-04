04 мая 2026 в 17:27

Взрыв на заводе по производству салютов унес жизни троих человек

Три человека погибли при взрыве на заводе по производству фейерверков в Китае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Не менее трех человек погибли при взрыве на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань в центральной части Китая, передает агентство «Синьхуа». По предварительной информации, еще 25 человек пострадали.

По данным источника, взрыв произошел в городе Люян в 16:43 по пекинскому времени, или 11:43 мск. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины случившегося, проводится расследование.

Ранее в Крыму 12-летний мальчик получил ранения от взрыва неизвестного предмета, который он подобрал на улице. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

До этого газовый баллон взорвался в багажнике легкового автомобиля и отлетел в автобус в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, погибла местная жительница.

Также мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове вечером 26 апреля. Взрыв повредил двери, ведущие в подвальное помещение. На месте нашли фрагменты взрывателя ручной гранаты. Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина, которому теперь грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
