Взрыв раздался возле супермаркета в Харькове

Мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове вечером 26 апреля, сообщили в областном управлении полиции. По информации ведомства, взрыв повредил двери, ведущие в подвальное помещение. На месте нашли фрагменты взрывателя ручной гранаты. Пострадавших нет.

В полицию поступил вызов о взрыве возле магазина по проспекту Тракторостроителей. Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина, — сказано в сообщении.

Ему вменяют незаконное обращение с оружием и хулиганство. По этим статьям задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее на Украине задержали мужчину, который угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранатами и ударил одного из них ножом. Им оказался 55-летний местный житель. Кроем того, сообщалось, что он дважды выстрелил из пневматического пистолета.