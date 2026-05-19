Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента

Кобахидзе направил руководству ЕС вопрос о разгоне митинга в Копенгагене

Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо руководству Евросоюза с просьбой объяснить причины жестокого разгона митинга в Копенгагене, передает ТАСС. По словам политика, Европа на фоне этого инцидента может стать образцом нарушения основополагающих прав и свобод человека. Кобахидзе обратился к главам ЕК, Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Коште и Роберте Метсоле с соответствующим требованием.

Госпожа Урсула, господин Антониу, госпожа Роберта, я обращаюсь с вопросом к вам, как к представителям высших институтов Евросоюза: как вы оцениваете то насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак?говорится в обращении.

Речь о подавлении акции, прошедшей 14 мая у офиса датской фирмы Maersk. Протестующие обвиняли корпорацию в отправке вооружений Израилю. Стражи порядка избивали митингующих дубинками и травили на них служебных собак.

Ранее нидерландские стражи порядка пустили в ход физическую силу, чтобы разогнать манифестацию в Лосдрехте — горожане выступали против строительства нового пункта приема мигрантов. Демонстрация вылилась в жесткие стычки с полицией.

