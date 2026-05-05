Грузинская оппозиция восприняла в штыки встречу Кобахидзе с Зеленским Встречу Кобахидзе с Зеленским в Ереване раскритиковали в Грузии

Власти Грузии отказываются от строительства суверенного государства, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила оппозиционная партия «Единая нейтральная Грузия». Так политическое объединение прокомментировало переговоры в Ереване с участием премьера Ираклия Кобахидзе, передает ТАСС.

Создается впечатление, что власть сворачивает с курса, который в первую очередь был основан на защите суверенитета Грузии и национальных интересов. Иначе чем можно объяснить тот факт, когда мы видим высших представителей власти Грузии рядом с Владимиром Зеленским? — задались вопросом в партии.

В «Единой нейтральной Грузии» напомнили, что Зеленский сделал все для дискредитации Тбилиси. Также президент Украины способствовал нанесению максимального ущерба Грузии в сложной геополитической обстановке, добавили в партии.

Ранее политолог Руслан Панкратов заявил, что саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении призван зафиксировать «стратегический разворот» Еревана. Он отметил, что Брюссель фактически превращает республику в еще одну антироссийскую площадку.