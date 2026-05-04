Политолог объяснил, во что Евросоюз превращает Армению

04 мая 2026 в 18:12

Политолог Панкратов: ЕС превращает Армению в еще одну антироссийскую площадку

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении призван зафиксировать «стратегический разворот» Еревана, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Руслан Панкратов. Он полагает, что Брюссель фактически превращает республику в еще одну антироссийскую площадку.

ЕС и Украина используют Армению как витрину «успешного разрыва» с Москвой и как таран против связки Россия — Иран — ЕАЭС. Для Брюсселя это попытка вытеснения РФ с ключевого сухопутного коридора к Ирану, установления контроля над энергетическими и транспортными потоками региона, а также создания еще одной антироссийской политической площадки, на которой украинская повестка и санкции навязываются как «норма», — пояснил он.

При этом аналитик усомнился в том, что такой «разворот» принесет реальные выгоды Армении. Саммит ЕПС в Ереване, считает Панкратов, больше напоминает мечту, чем реальный шанс получить европейские деньги и безопасность.

Цена вопроса за все это — рост зависимости от стран НАТО, неготовых реально воевать за Ереван, как показал опыт той же Украины. Чем глубже институциональное сближение Армении с ЕС и США, тем болезненнее будет потенциальный обрыв экономических связей с Россией и ЕАЭС, — указал эксперт.

Ранее политолог Юрий Светов оценил, стоит ли Украине рассчитывать на размещение заводов по производству БПЛА для ВСУ в Армении. По его мнению, реализация такого проекта нецелесообразна, в том числе из-за деиндустриализации, с которой республика столкнулась в последние десятилетия.

Кристина Воронина
Е. Васильченко
