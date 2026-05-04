Зеленскому посоветовали попрощаться с мечтой о военных заводах в Армении Политолог Светов исключил размещение заводов по производству БПЛА ВСУ в Армении

Развертывание украинских предприятий по выпуску БПЛА на территории Армении невозможно и нецелесообразно, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с «Царьградом». По его мнению, основным барьером для реализации планов президента Владимира Зеленского станет деиндустриализация, с которой Армения столкнулась за последние десятилетия.

Чтобы запустить завод по выпуску БПЛА, нужны не только деньги, но и высококвалифицированные кадры, а также соответствующие технологии. У Еревана подобных ресурсов нет, — считает эксперт.

Еще один серьезный аргумент против, продолжил Светов, — это география Армении. По его словам, страна не имеет выхода к морю, поэтому логистика готовых беспилотников стала бы сложной и дорогой, а перевозка по воздуху резко увеличила бы их стоимость. Светов считает, что заявления Зеленского не стоит воспринимать всерьез, поскольку политик использует их как информационный повод для демонстрации якобы поддержки.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что Германия может заняться поставками наземных роботов ВСУ. По его словам, в ФРГ освободились производственные мощности из-за кризиса в автомобильной сфере.