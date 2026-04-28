Названа страна, которая может поставить ВСУ наземных роботов

Германия может заняться поставками наземных роботов Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в ФРГ освободились производственные мощности из-за паузы в работе автомобильных заводов.

Только европейцы [могут поставить ВСУ наземных роботов]. Сейчас в Германии есть большие мощности, там встали заводы по производству автомобильной техники. [Наземные роботы] — это небольшие гусеничные машины. Производство таких дронов на заводах Volkswagen и даже Mercedes — это вполне понятная и объяснимая вещь. Так что, я думаю, в первую очередь ФРГ будет заниматься подобного рода заказами, но могут подключиться и другие страны, — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что создание наземных аппаратов не представляет особой сложности, так как в России даже в кустарных условиях изготавливаются самодельные беспилотники. По словам военного эксперта, в настоящее время уже начался серийный выпуск роботов «Курьер».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины переходят на новую тактику ведения боя, активно используя наземных роботов. По информации британских СМИ, беспилотные наземные аппараты могут заменить около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.