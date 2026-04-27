27 апреля 2026 в 01:45

ВСУ пытаются найти замену «исчезающей» армии бойцов

Independent: ВСУ начали активно использовать наземных роботов при смене тактики

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины меняют тактику ведения боя, делая ставку на наземных роботов, пишет британское издание The Independent. Ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Роботов планируют использовать для самых опасных задач: перевозки боеприпасов и припасов, эвакуации раненых, удержания и уничтожения позиций, минирования и диверсий. В то время как пехотинец несет в среднем 20 кг груза, беспилотник способен доставить на передовую от 200 до 600 кг.

Пехота становится узкоспециализированной и занимается тем, что роботы выполнить не могут. При этом российские военные, как отмечает издание, начали применять подобных роботов еще в июне прошлого года, используя их для доставки грузов и эвакуации раненых.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник озвучил о тактику ВСУ в прифронтовой зоне. По его словам, украинская армия тотально уничтожает все на территории, которая находится под контролем Киева. Команда «обнулять» касается всего, что здесь находится: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры.

