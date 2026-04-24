«Тотальное уничтожение»: Мирошник о тактике ВСУ в прифронтовой зоне Мирошник: Киев тотально зачищает территории, которые не может удержать

Вооруженные силы Украины тотально уничтожают все в прифронтовой зоне, которая находится под контролем Киева, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, команда «обнулять» касается всего, что здесь находится: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры, передает РИА Новости.

Прифронтовая зона, контролируемая Киевом, подвергается тотальному уничтожению или тотальной зачистке еще до того, как там разворачиваются военные действия. Команда «обнулять», то есть подвергнуть полному уничтожению, которая дается подразделениям ВСУ, касается всего находящегося в этой зоне, — сказал он.

Ранее Мирошник сообщил, что порядка 27,8 тыс. мирных жителей с февраля 2022 года пострадали из-за действий ВСУ. По его словам, из них более 8 тыс. человек были убиты.

До этого посол заявил, что свыше 1,7 тыс. мирных жителей пострадали от действий ВСУ в первые 90 дней 2026 года. Кроме того, ранения получили 1459 человек, погибли 266. Среди пострадавших от рук украинских военнослужащих 71 ребенок, семь из которых погибли.