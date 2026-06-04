Глава МИД Азербайджана посетит Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с рабочим визитом, сообщил на Петербургском экономическом форуме посол республики в РФ Рахман Мустафаев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, предложение поступило от российской стороны.

Достигнута договоренность о визите в ближайшее время в июле главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву по предложению российской страны. Считаем, что это будет важное событие, важная веха развития наших отношений, — сообщил посол.

Он добавил, что в последние месяцы между Россией и Азербайджаном наблюдается наращивание объемов политического диалога. По мнению Мустафаева, это хороший показатель. Он подчеркнул, что диалог между странами возрождается.

Это, конечно, позитивный сигнал и тренд, — заключил дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сложился доверительный диалог. По мнению дипломата, он стал двигателем отношений обеих стран и вывел их на качественно новый уровень.