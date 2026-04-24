Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 10:40

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Порядка 27,8 тыс. мирных жителей с февраля 2022 года пострадали из-за действий Вооруженных сил Украины, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, из них более 8 тыс. человек были убиты.

Общее число пострадавших мирных граждан от действий вооруженных формирований Киева с февраля 2022 года уже достигло 27 872 человек, из которых убиты более 8 тыс., точнее — 8012 человек, — уточнил Мирошник.

Также дипломат сообщил, что Вооруженные силы Украины тотально уничтожают все в прифронтовой зоне, которая находится под контролем Киева. По его словам, команда «обнулять» касается всего, что находится в этой зоне: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры.

Ранее Мирошник отмечал, что данные верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о количестве мирных граждан, пострадавших от действий Киева, являются «чудовищной ложью». Он подчеркнул, что международные структуры сознательно занижают масштаб преступлений Украины против жителей российских регионов.

Власть
ВСУ
Родион Мирошник
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.