Порядка 27,8 тыс. мирных жителей с февраля 2022 года пострадали из-за действий Вооруженных сил Украины, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, из них более 8 тыс. человек были убиты.

Общее число пострадавших мирных граждан от действий вооруженных формирований Киева с февраля 2022 года уже достигло 27 872 человек, из которых убиты более 8 тыс., точнее — 8012 человек, — уточнил Мирошник.

Также дипломат сообщил, что Вооруженные силы Украины тотально уничтожают все в прифронтовой зоне, которая находится под контролем Киева. По его словам, команда «обнулять» касается всего, что находится в этой зоне: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры.

Ранее Мирошник отмечал, что данные верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о количестве мирных граждан, пострадавших от действий Киева, являются «чудовищной ложью». Он подчеркнул, что международные структуры сознательно занижают масштаб преступлений Украины против жителей российских регионов.