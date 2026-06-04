Россиянам назвали размер стандартного налогового вычета на детей

Размер стандартного налогового вычета за содержание одного ребенка составляет 1,4 тыс. рублей — его могут получить оба родителя, напомнил в беседе с «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Выплата на второго ребенка увеличится уже до 2,8 тыс. рублей, а на третьего и каждого последующего — до 6 тыс. рублей.

Стандартные налоговые вычеты единственному родителю предоставляются в двойном размере — 2,8 тыс. рублей, 5,6 тыс. рублей и 12 тыс. рублей соответственно. Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей, — уточнил Балынин.

Он отметил, что вычет действует только до того месяца, пока годовой доход работника не превысит определенную сумму. К примеру, в семье с пятью детьми каждый родитель ежемесячно освобождается от налога с 22 200 рублей. При ставке НДФЛ 13% это дает экономию 2886 рублей в месяц на каждого из родителей.

Ранее стало известно, что Социальный фонд России начал принимать заявления на новую ежегодную семейную налоговую выплату. Прием заявлений начнется с 1 июня и будет продолжаться до 1 октября.