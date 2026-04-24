24 апреля 2026 в 10:24

«Жуткая статистика»: в МИД опровергли данные ООН о пострадавших от атак ВСУ

Мирошник: данные ООН о пострадавших от атак Киева сильно искажены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Данные верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о числе мирных граждан, пострадавших от действий киевских властей, — «чудовищная ложь», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге. Он отметил, что международные структуры сознательно занижают масштаб преступлений украинских формирований против жителей российских регионов, передает ТАСС.

Только на российской территории от рук украинских боевиков в 2025 году пострадали более 6 тыс. человек и более тысячи погибли. Эта жуткая статистика игнорируется и всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников, — подчеркнул Мирошник.

Дипломат рассказал, что, согласно распространенной Тюрком версии, за весь 2025 год число гражданских пострадавших якобы не превысило 3 тыс. человек. При этом 95% из них — население, находившееся на территории, подконтрольной Киеву, уточнил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
