Журнал «Вечерняя Москва» представил на ПМЭФ-2026 два спецвыпуска

Журнал «Вечерняя Москва» представил на ПМЭФ-2026 два спецвыпуска

Журнал «Вечерняя Москва» представил на ПМЭФ-2026 два специальных выпуска, сообщает издание. Они расположены на стенде правительства Москвы.

Сообщается, что специальный выпуск «Город детства» посвящен социальным программам для детей. Там освещены меры поддержки в сфере образования, здравоохранения, спорта и социальных вопросов.

Выпуск «Москва строится» посвящен 70-летию Дня строителя и вкладу стройотрасли в экономику Москвы. Он содержит информацию о градостроительной политике, статистике и ключевых проектах.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ на стенде Донецкой Народной Республики представили парфюмерную линейку, ароматы которой отсылают к Донбассу. Кроме того, в рамках экспозиции действует интерактивная зона в виде мультимедийного шара с кадрами из жизни республики.