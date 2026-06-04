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04 июня 2026 в 15:52

Журнал «Вечерняя Москва» представил на ПМЭФ-2026 два спецвыпуска

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Журнал «Вечерняя Москва» представил на ПМЭФ-2026 два специальных выпуска, сообщает издание. Они расположены на стенде правительства Москвы.

Сообщается, что специальный выпуск «Город детства» посвящен социальным программам для детей. Там освещены меры поддержки в сфере образования, здравоохранения, спорта и социальных вопросов.

Выпуск «Москва строится» посвящен 70-летию Дня строителя и вкладу стройотрасли в экономику Москвы. Он содержит информацию о градостроительной политике, статистике и ключевых проектах.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ на стенде Донецкой Народной Республики представили парфюмерную линейку, ароматы которой отсылают к Донбассу. Кроме того, в рамках экспозиции действует интерактивная зона в виде мультимедийного шара с кадрами из жизни республики.

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