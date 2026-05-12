12 мая 2026 в 11:17

Умер бывший главред журнала «Эхо планеты» Василец

Бывший главред журнала «Эхо планеты» Василец выпал из окна и умер

В Москве на улице Крупской погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, журналист выпал из окна жилого дома и скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков.

Трагедия случилась во вторник, 12 мая, когда тело мужчины было обнаружено прохожими под окнами здания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку по факту гибели заслуженного деятеля прессы. Сиделка журналиста рассказала источнику, что Василец страдал от деменции и тяжело переживал смерть своей супруги, которая ушла из жизни в апреле этого года.

«Эхо планеты» — общественно-политический еженедельник, освещавший международные события, экономику и культуру с 1988 года. После многолетней работы издание было закрыто, последний номер вышел в свет летом 2014 года.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

