Умер бывший главред журнала «Эхо планеты» Василец

В Москве на улице Крупской погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, журналист выпал из окна жилого дома и скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков.

Трагедия случилась во вторник, 12 мая, когда тело мужчины было обнаружено прохожими под окнами здания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку по факту гибели заслуженного деятеля прессы. Сиделка журналиста рассказала источнику, что Василец страдал от деменции и тяжело переживал смерть своей супруги, которая ушла из жизни в апреле этого года.

«Эхо планеты» — общественно-политический еженедельник, освещавший международные события, экономику и культуру с 1988 года. После многолетней работы издание было закрыто, последний номер вышел в свет летом 2014 года.

