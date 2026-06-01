01 июня 2026 в 16:38

Путин заявил о создании в России условий для роста числа многодетных семей

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Власти в России стремятся создать условия, при которых многодетных семей будет становиться больше, заявил президент РФ Владимир Путин. На церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» глава государства отметил, что РФ последовательно выстраивает национальные проекты вокруг интересов семьей с детьми, передает NEWS.ru.

Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, — сказал Путин.

Ранее президент РФ поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Он подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Глава государства отметил значимую роль, которую в решении задач воспитания детей играют авторитетные общественные и благотворительные организации.

До этого стало известно, что многодетные семьи с 1 июня могут подать через портал «Госуслуги» заявление на получение новой семейной выплаты. Ее получат семьи с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума, уплате НДФЛ и отсутствии долгов по алиментам.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

