Нарколог назвал способ борьбы с вейпами

В борьбе с вейпами поможет социальная реклама, заявил врач-нарколог высшей категории Алексей Казанцев. В разговоре с «Авторадио» специалист подчеркнул, что запрет онлайн-продажи не может решить проблему полностью. По его словам, это связано с тем, что такая продукция все еще остается доступна в обычных табачных магазинах.

Остаются магазины с обилием табачной продукции и различных ароматизаторов и отдушек [для вейпов]. Надо рассказывать, показывать, какие проблемы. К чему приводит, так сказать, употребление табака и чем это может закончиться. То есть так называемая социальная реклама должна быть, — пояснил Казанцев.

Нарколог уточнил, что сначала многие считали вейпы менее вредными, чем сигареты. Но, отметил врач, позже стало понятно, что электронные устройства потребления никотина оказались ничем не лучше.

Употребление вейпов сначала началось в связи с тем, что многие считали, что это уменьшит количество табака, попадающего к ним. Уменьшит, так сказать, рост онкологических заболеваний, а привело к тому, что, оказывается, вейпы не лучше сигарет, а возможно, даже и значительно страшнее. Потому что мы видим, какое количество молодых людей вовлеклось в употребление — в курении вейпов. И сколько уже попало из них в реанимацию, сколько идет осложнений, так называемого, попкорнового легкого, — отметил нарколог.

Ранее эндокринолог Игорь Панькин заявил, что курение электронных сигарет может привести к набору лишнего веса. Он пояснил, что никотин в вейпах может ускорять метаболизм в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — вызывать гормональные сбои, влияющие на аппетит, уровень инсулина и кортизола.