26 мая 2026 в 11:40

Эндокринолог раскрыл неожиданный фактор набора лишнего веса

Эндокринолог Панькин: курение электронных сигарет может привести к набору веса

Курение электронных сигарет может привести к набору лишнего веса, предупредил в беседе с РИАМО эндокринолог Игорь Панькин. Он пояснил, что никотин в вейпах может ускорять метаболизм в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — вызывать гормональные сбои, влияющие на аппетит, уровень инсулина и кортизола.

Хотя напрямую вейпы не являются основной причиной ожирения, их влияние на гормональную систему и обмен веществ, в сочетании с образом жизни, может способствовать набору лишнего веса, — отметил Панькин.

Он уточнил, что нарушение баланса гормонов может спровоцировать накопление жира и изменить жировой обмен. Ситуацию усугубляет и то, что вейпы нередко снижают уровень физической активности из-за ухудшения функции легких и общего самочувствия.

Ранее пульмонолог Владимир Бекетов заявил, что безникотиновые вейпы, как и другие электронные сигареты, вызывают специфическое поражение легких EVALI. По его словам, люди нередко переходят на использование этих устройств в попытке бросить курить обычные сигареты. Однако это не решает проблему, а лишь ухудшает ее.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

