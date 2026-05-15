День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 09:05

В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»

Депутат Леонов потребовал проверить похожие на вейпы конфеты для детей

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить популярные среди детей конфеты, похожие на электронные сигареты, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Речь идет о сладостях, после вдоха которых в рот попадает порошок с фруктовым или ягодным вкусом.

Депутат заявил, что подобный дизайн приучает детей к механике курения с раннего возраста. Кроме того, в составе конфет указан синтетический краситель E129, запрещенный в ряде стран. В случае нарушений парламентарий призвал Роспотребнадзор принять меры для защиты здоровья детей.

Способ употребления этих сладостей копирует использование электронных сигарет: ребенок делает вдох, и в рот попадает сладкая пудра с привкусом ягод или фруктов. В соцсетях уже появляются ролики, где дети обращаются с такими конфетами, как с настоящими вейпами.

В составе изделий обнаружены искусственные красители E102 и E129, способные спровоцировать аллергию, сыпь на коже, а также повлиять на поведение и концентрацию внимания у несовершеннолетних. Прежде эту продукцию уже запрещали в Белоруссии из-за присутствия вредных добавок.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что две привычки несут наибольшую угрозу для жизни людей как на индивидуальном, так и на популяционном уровне. По его словам, это алкоголь и курение.

Власть
Госдума
конфеты
вейпы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили о риске новой пандемии
Бойцы ВС России выбили солдат ВСУ еще из одного села в Харьковской области
Мужчина пообещал убить девочек за отказ приехать к нему домой
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в российском регионе
В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ
Инфекционист рассказала, сколько живет хантавирус при комнатной температуре
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Актер из «Чернобыля» погиб на СВО
Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному
Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО
В российском городе рухнула часть фасада здания администрации
В НГПУ назвали критический возраст цифровых рисков для детей
Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего
Боец ММА пожертвовал собственной жизнью ради спасения тонущих детей
Стало известно, когда Путин посетит Китай
В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»
IT-специалист назвал самый раздутый маркетинговый параметр в смартфонах
Власти российского региона пошли на решительные меры из-за пожаров
Раскрыто, пригласят ли РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
В Брянске назвали последствия ночной атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.