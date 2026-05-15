В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»

Депутат Леонов потребовал проверить похожие на вейпы конфеты для детей

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить популярные среди детей конфеты, похожие на электронные сигареты, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Речь идет о сладостях, после вдоха которых в рот попадает порошок с фруктовым или ягодным вкусом.

Депутат заявил, что подобный дизайн приучает детей к механике курения с раннего возраста. Кроме того, в составе конфет указан синтетический краситель E129, запрещенный в ряде стран. В случае нарушений парламентарий призвал Роспотребнадзор принять меры для защиты здоровья детей.

Способ употребления этих сладостей копирует использование электронных сигарет: ребенок делает вдох, и в рот попадает сладкая пудра с привкусом ягод или фруктов. В соцсетях уже появляются ролики, где дети обращаются с такими конфетами, как с настоящими вейпами.

В составе изделий обнаружены искусственные красители E102 и E129, способные спровоцировать аллергию, сыпь на коже, а также повлиять на поведение и концентрацию внимания у несовершеннолетних. Прежде эту продукцию уже запрещали в Белоруссии из-за присутствия вредных добавок.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что две привычки несут наибольшую угрозу для жизни людей как на индивидуальном, так и на популяционном уровне. По его словам, это алкоголь и курение.