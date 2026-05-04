В РАН озвучили две смертельно опасные привычки людей

Две привычки несут наибольшую угрозу для жизни людей как на индивидуальном, так и на популяционном уровне, заявил в беседе с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, это алкоголь и курение.

Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы, — сказал агентству Онищенко.

Академик добавил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает огромное количество людей. Онищенко напомнил, что любые формы потребления никотина изнашивают человеческий организм и недопустимы в рамках ведения здорового образа жизни.

Ранее академик обращал внимание, что труд является одним из главных секретов здорового и активного долголетия. Человеку важно понимать, что его действия приносят пользу обществу, добавил он. На данный момент в России поставлена задача увеличить среднюю продолжительно жизни, над чем и работают в рамках политической программы. Речь идет не только о простом долголетии, но о продолжительности активного образа жизни, указал Онищенко.