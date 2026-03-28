Названы ежедневные привычки, повышающие риск рака

Курение и алкоголь значительно повышают риск развития рака, заявил онколог Сергей Иванов. По его словам, которые передает Lenta.ru, главным провокатором развития рака является не наследственность, а образ жизни.

Табак содержит канцерогены, повреждающие ДНК и поддерживающие хроническое повреждение тканей. Риск злокачественных новообразований возрастает пропорционально стажу и частоте курения. Этиловый спирт, в свою очередь, может вызвать развитие рака печени, пищевода, полости рта и молочной железы, — пояснил Иванов.

Специалист также выделил сидячий образ жизни как значимый фактор риска. Он пояснил, что недостаток физической активности и избыточная масса тела приводят к метаболическим и гормональным нарушениям, а также способствуют развитию хронического воспаления.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов рассказал, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний и помогает снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез. В то же время, по его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе повышает риск онкологии.