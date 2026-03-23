23 марта 2026 в 06:20

Онколог ответил, от каких видов рака спасет правильное питание

Онколог Бамматов: здоровое питание спасет от рака груди и органов ЖКТ

Правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, помогая снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-онколог Басир Бамматов. По его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе способствует возникновению опасных факторов, повышающих риск развития этих болезней.

Рацион питания играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Избыточное потребление быстрых углеводов, жареных и жирных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов способствует ожирению, метаболическому синдрому и хроническому воспалению — факторам, повышающим риск развития рака. Международные исследования демонстрируют, что рацион, богатый свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и источниками растительного белка, снижает вероятность рака толстой кишки, желудка, пищевода, молочной и поджелудочной желез. Антиоксиданты, клетчатка и полифенолы замедляют процессы повреждения ДНК и поддерживают нормальный обмен веществ, — пояснил Бамматов.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.

здоровье
болезни
врачи
онкологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

