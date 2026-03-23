Онколог ответил, от каких видов рака спасет правильное питание Онколог Бамматов: здоровое питание спасет от рака груди и органов ЖКТ

Правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, помогая снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-онколог Басир Бамматов. По его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе способствует возникновению опасных факторов, повышающих риск развития этих болезней.

Рацион питания играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Избыточное потребление быстрых углеводов, жареных и жирных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов способствует ожирению, метаболическому синдрому и хроническому воспалению — факторам, повышающим риск развития рака. Международные исследования демонстрируют, что рацион, богатый свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и источниками растительного белка, снижает вероятность рака толстой кишки, желудка, пищевода, молочной и поджелудочной желез. Антиоксиданты, клетчатка и полифенолы замедляют процессы повреждения ДНК и поддерживают нормальный обмен веществ, — пояснил Бамматов.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.