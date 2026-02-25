Онколог ответил, кто сможет использовать разработанные в РФ вакцины от рака Онколог Черемушкин: разработанные в РФ вакцины от рака помогут исключить рецидив

Вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.

Разработанные вакцины — не панацея, но они могут расширить возможности в борьбе с раком, особенно на этапе сдерживания, исключения рецидива. Чем меньше опухолевой ткани, тем лучше. Комбинация вакцин с другими методами лечения может оказаться очень полезной и увеличить процент людей, которым удалось победить болезнь, и длительность жизни без признаков заболевания. Лучшее средство борьбы с опухолью — это иммунитет. Изучая возможности различных звеньев этой цепочки иммунного ответа и контроля состояния организма, можно значительно улучшить наши результаты работы, — пояснил Черемушкин.

Он подчеркнул, что вакцина действует медленно, и если опухоль растет быстро, следует применять традиционные методы лечения. Таким образом, по словам врача, когда достигается определенный эффект от стандартных методов, можно прибегать к вакцинации как к средству для замедления развития болезни.

Вакцину надо постоянно тестировать на появление новых клеточных клонов и определенных антигенов, то есть мишеней. Поэтому сама эта методика предполагает постоянный периодический забор тканей опухоли с оценкой и изучением антигенного состава и, скажем, подготовкой к новым вариантам лечения. То есть можем сказать, что эти вакцины — отличная разработка, способная помочь многим людям. Но это не лекарство, способное полностью в одночасье победить рак. Таких в мире еще нет, — заключил Черемушкин.

Ранее первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что три пептидные вакцины против колоректального рака готовы к использованию. По ее словам, работа ведется в научно-клинических центрах в Одинцово, и уже начался отбор пациентов для первых клинических испытаний.