ООН взялась за расследование жуткой трагедии в Иране Эксперты ООН начали расследовать авиаудары по школе в Иране

Эксперты Независимой международной миссии ООН по установлению фактов в отношении Ирана приступили к расследованию авиаударов по школе в городе Минаб, где погибли более 160 человек, сообщил член миссии Макс дю Плесси. По его словам, которые приводит РИА Новости, следствие пока что находится на начальном этапе.

Мы находимся на ранней стадии расследования. У нас нет доступа в Иран, мы запросили его и будем продолжать добиваться его получения. Миссия крайне обеспокоена этими нападениями и убийством невинных учеников и учителей, будем изучать произошедшее в приоритетном порядке, — отметил дю Плесси.

Он добавил, что связаться с представителями администрации США в рамках расследования пока не удалось. Независимо от дальнейшего развития событий, учитывая масштаб жертв, указал дю Плесси, необходимо провести тщательное разбирательство и получить объективные выводы.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи отметил, что республика никогда не забудет чудовищный удар США по школе для девочек в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Дипломат назвал это «ужасным преступлением».