В Госдуме нашли способ спасти школы и больницы от поставок фальсификата Депутат Афонин призвал сажать в тюрьму поставщиков фальсификата в школы

Поставщиков фальсификата в школы, детсады и больницы нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (фракция КПРФ) Юрий Афонин. Он также отметил, что проект подразумевает штрафы до 15 млн рублей.

По его словам, соответствующую инициативу парламентарии направят на рассмотрение правительства 10 июня. Собеседник добавил, что новшество, в случае вступления в силу, обеспечит должный уровень защиты интересов государства и граждан. В документе также говорится, что поправки вносятся в статью 1711 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Нужно жестче наказывать за перевозку, производство и продажу фальсификата — товаров без маркировки. Штраф за совершение такого преступления организованной группой или по сговору предлагается увеличить до 10 млн рублей. За введение в оборот немаркированного алкоголя или табака — до 5 млн рублей. Предложено также ввести в УК новый состав — поставки контрафактной продукции государственным и муниципальным учреждениям. За это предлагается штрафовать на сумму от 5 до 15 млн рублей или сажать на срок от 3 до 5 лет, — добавил Афонин.

По его словам, гуманность в законодательстве хороша в меру. Но если бизнес позволяет себе травить граждан фальсификатом, просрочкой, то должен отвечать, и отвечать жестко, подчеркнул Афонин.

Убежден, что многомиллионные штрафы охладят у многих дельцов желание производить подделки и торговать некачественной продукцией. Особенно сурово нужно наказывать поставщиков по госконтрактам, у которых хватает совести, например, отправлять спрэд вместо масла в детские сады, дома престарелых, больницы, — подытожил Афонин.

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