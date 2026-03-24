Учителям в России предложили значительно увеличить зарплату

Миронов: учителя в РФ должны получать не менее 140 тысяч рублей на одной ставке

Минимальная зарплата учителя в России на одну ставку должна составлять 140 тыс. рублей, заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, учителя как высококвалифицированные специалисты должны получать в два раза выше среднего по экономике.

Минимальная зарплата учителя в России на одну ставку должна быть 140 тыс. рублей, — сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что в 2025 году средняя зарплата учителей составляла 56 тыс. рублей при работе на 1,6 ставки, тогда как средняя зарплата по стране достигла 100 тыс. рублей. Он также выразил уверенность, что переработки давно стали хронической болезнью школьного образования, и предложенный ориентир позволит сократить дефицит кадров и разгрузить педагогов.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.

Учителям в России предложили значительно увеличить зарплату
