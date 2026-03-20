20 марта 2026 в 11:17

В Госдуме придумали, как снизить нагрузку на учителей

Депутат Чернышов призвал разрешить педагогам работать дистанционно на каникулах

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить учителям работать дистанционно в период школьных каникул, пишет Lenta.ru. С этой инициативой он обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову. Парламентарий напомнил, что в это время педагоги в полном объеме выполняют свою работу, большая часть которой носит внеаудиторный характер.

Предлагаю закрепить право педагогов в период каникул выполнять внеаудиторную работу вне образовательной организации при отсутствии очных задач с сохранением установленного уровня оплаты труда. Это повысит эффективность использования рабочего времени и создаст более гибкие условия выполнения профессиональных обязанностей, — отметил Чернышов.

По его мнению, мера позволит снизить уровень профессионального выгорания учителей. Кроме того, она поспособствует удержанию кадров в системе образования, заключил депутат.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах занятия по медицине. В материале указано, что такие уроки могли бы дать детям знания о навыках здорового образа жизни.

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
