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10 июня 2026 в 17:55

Скандал из-за «Леши 404» обернулся увольнением учительницы

В Курске уволилась учительница, в шутку назвавшая ученика «Лешей 404»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Учительница из курской школы, в шутку назвавшая ученика «Лешей 404», подала заявление на увольнение, сообщили в региональном Министерстве информации и общественных коммуникаций. По информации ведомства, педагог решила уйти с работы по собственному желанию, передает РИА Новости.

Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию, — сказала собеседница агентства.

Скандал разгорелся после того, как сестра подростка выложила в соцсети видео, на котором учительница на выпускном вручает парню юмористическую грамоту под шутливую речь. Родственница обвинила педагога в буллинге.

За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку «Леша-404: логика не найдена», — зачитала она текст.

В министерстве добавили, что с учительницей и администрацией школы провели беседу, указав на необходимость соблюдать педагогическую этику и не допускать повторения подобного. Сама педагог подала иск в суд, требуя признать видео порочащим ее честь и деловую репутацию и удалить запись. Она настаивает, что фраза про «Лешу 404» — игровая аллюзия на технический термин «Ошибка 404: Страница не найдена» и оскорблением она являться не может.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево суд оштрафовал двух школьников, которые сколлажировали порнографические снимки из фотографий педагога. С одного из подростков взыскали 20 тыс. рублей, с другого — 15 тыс. рублей.

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