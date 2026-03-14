14 марта 2026 в 02:42

В Госдуме предложили ввести в школах уроки по особой дисциплине

Миронов предложил ввести в школах и детсадах занятия по медицине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах занятия по медицине, передает РИА Новости. В материале указано, что такие уроки могли бы дать детям знания о навыках здорового образа жизни.

Представляется целесообразным рассмотреть инициативу о введении регулярных занятий, предусматривающих передачу базовых медицинских знаний в школах и дошкольных образовательных организациях с привлечением медицинских работников, — говорится в документе инициативы.

Миронов пояснил, что в последние годы одной из причин ухудшения здоровья населения является недостаточный уровень медицинской грамотности. Ее надо прививать с ранних лет жизни, считает он.

Ранее председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что использование ИИ в школах повышает риск деградации юного поколения. По ее мнению, нейросети мешают детям формировать мышление.

Тем временем в Московской области в школах внедрили ИИ-помощника для учителей — нейросеть позволит ускорить проверку тетрадей в шесть раз. Пилотный проект запустили в Дмитрове, Щелкове, Мытищах и Богородском округе. В сентябре 2026 года его хотят распространить на все образовательные учреждения Подмосковья.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
