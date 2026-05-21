В Госдуме призвали учить детей ЗОЖ

В школах необходимо ввести уроки, посвященные здоровому образу жизни, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. В разговоре с LIFE.ru парламентарий подчеркнул, что подрастающее поколение следует учить правильным привычкам в питании и объяснять, почему важно заниматься спортом.

Недавно наблюдал за юными ребятами: они ели картошку фри, блины, булочки — никаких овощей и фруктов. А мой 10-летний сын обсуждал со сверстницей школьный буфет — в разговоре фигурировали только сладости. Дети с детства привыкают к нездоровой еде. Мы растим больное поколение. Пора это менять, - высказался Панеш.

Ранее психолог Анна Антонец рассказала, что физические упражнения могут помочь отдохнуть во время подготовки к экзамену. По ее словам, через 45 минут интенсивных занятий рекомендуется сделать паузу на 15 минут для разминки.