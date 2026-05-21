Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель Российские военные запустили «Циркон» и «Синеву» на учениях

Экипаж фрегата ВМС России на втором этапе стратегических маневров запустил гиперзвуковой «Циркон» по цели на полигоне «Чижа», а атомный подводный крейсер выпустил межконтинентальную баллистическую ракету «Синева», сообщили в Минобороны РФ. Белорусский расчет на полигоне Капустин Яр, в свою очередь, произвел учебный пуск ракеты от тактического комплекса «Искандер-М».

С акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону «Чижа», — заявили в МО.

В военном ведомстве также уточнили, что на этом этапе были отстреляны баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты с воздушных носителей. Учения продолжаются.

Ранее тренировочные запуски крылатых и баллистических ракет во время учений были анонсированы президентом России Владимиром Путиным. По его словам, бойцы ВС России должны отработать широкий спектр задач в ходе маневров.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что совместные маневры РФ и Белоруссии, которые длятся с 19 по 21 мая, представляют собой элемент военного строительства и несут в себе некий сигнал. Любые подобные мероприятия, по его словам, всегда наделены конкретным содержанием.