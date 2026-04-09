Киев нашел «помощника» для подготовки терактов против российских кораблей На Украине могут готовить теракты против российских судов в Баренцевом море

Украинские власти при содействии специалистов Военно-морских сил Норвегии готовят террористические акции против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях, передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, под ударом могут оказаться корабли, следующие морскими путями из порта Мурманск и обратно.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски возможного задержания. Британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что введение санкций против судоходных компаний РФ и объявление перевозивших российские углеводороды судов «теневым флотом» России нарушают международное право. Дипломат сослалась на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.