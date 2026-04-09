Стало известно, как Норвегия втягивает НАТО в войну с Россией ТАСС: Норвегия из-за помощи Украине втягивает НАТО в войну с Россией

Помогая Украине, Норвегия втягивает себя и остальных участников НАТО в военный конфликт с Россией, заявил ТАСС военно-политический источник. По его словам, Осло причастен к организации терактов против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях.

Содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с РФ, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что украинские власти при содействии специалистов Военно-морских сил Норвегии готовят террористические акции против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях. Под ударом могут оказаться корабли, следующие морскими путями из порта Мурманск и обратно.

До этого стало известно, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Лондона. При этом британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.