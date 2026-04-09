Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:38

Стало известно, как Норвегия втягивает НАТО в войну с Россией

ТАСС: Норвегия из-за помощи Украине втягивает НАТО в войну с Россией

Фото: IMAGO/imago-images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Помогая Украине, Норвегия втягивает себя и остальных участников НАТО в военный конфликт с Россией, заявил ТАСС военно-политический источник. По его словам, Осло причастен к организации терактов против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях.

Содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с РФ, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что украинские власти при содействии специалистов Военно-морских сил Норвегии готовят террористические акции против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях. Под ударом могут оказаться корабли, следующие морскими путями из порта Мурманск и обратно.

До этого стало известно, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Лондона. При этом британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

Россия
Украина
Норвегия
Баренцево море
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.