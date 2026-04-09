Британия испугалась российского фрегата, который прошел через Ла-Манш Фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш два танкера под санкциями

Российский фрегат «Адмирал Григорович» в среду, 8 апреля, провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски возможного задержания, сообщает The Telegraph. По данным издания, британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

Речь идет о танкерах Universal и Enigma, которые следовали в сторону Плимута. В тот же день в обратном направлении прошли еще два санкционных танкера — Desert Kite и Kousai.

Ранее Бельгия при поддержке Франции перехватила танкер, который якобы связан с Россией. Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что морское судно направили в порт Зебрюгге на побережье Северного моря. Операция получила название «Синий нарушитель».

Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, введение санкций против судоходных компаний РФ и объявление перевозивших российские углеводороды судов «теневым флотом» России нарушают международное право. Дипломат сослалась на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.