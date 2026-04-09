Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:21

Британия испугалась российского фрегата, который прошел через Ла-Манш

Фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш два танкера под санкциями

Фото: Вооружение сторожевого корабля ‭«Адмирал Григорович»
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский фрегат «Адмирал Григорович» в среду, 8 апреля, провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски возможного задержания, сообщает The Telegraph. По данным издания, британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

Речь идет о танкерах Universal и Enigma, которые следовали в сторону Плимута. В тот же день в обратном направлении прошли еще два санкционных танкера — Desert Kite и Kousai.

Ранее Бельгия при поддержке Франции перехватила танкер, который якобы связан с Россией. Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что морское судно направили в порт Зебрюгге на побережье Северного моря. Операция получила название «Синий нарушитель».

Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, введение санкций против судоходных компаний РФ и объявление перевозивших российские углеводороды судов «теневым флотом» России нарушают международное право. Дипломат сослалась на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Европа
корабли
танкеры
Великобритания
Ла-Манш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.