Швеция начала новое расследование против члена экипажа танкера Sea Owl I

Прокуратура Швеции инициировала новое предварительное расследование в отношении одного из членов экипажа танкера Sea Owl I, сообщила пресс-служба ведомства. По информации береговой охраны, моряк был оперативно задержан правоохранительными органами по серьезному подозрению в использовании фальшивых документов.

Само судно привлекло внимание скандинавских властей еще в середине марта, танкер был остановлен шведскими службами. Согласно имеющимся данным, судно Sea Owl I ранее регулярно перевозило нефтепродукты между портами России и Бразилии, а в данный момент находится под санкциями Евросоюза. Во время проверки экипаж предъявил документы государства Камерун, однако официальные представители африканской страны не подтвердили легитимность этой регистрации на запрос из Стокгольма.

Ранее шведские силовики уже задерживали капитана танкера, который является гражданином РФ, но позже его отпустили на свободу. Сейчас на борту находятся десять российских граждан, а остальные члены команды имеют паспорта Индонезии. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев уточнил, что танкер был задержан из-за несоответствия судна техническим и экологическим стандартам.