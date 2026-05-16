16 мая 2026 в 18:52

Швеция начала новое расследование против члена экипажа танкера Sea Owl I

Sea Owl I Sea Owl I Фото: Johan Nilsson/TT/Global Look Press
Прокуратура Швеции инициировала новое предварительное расследование в отношении одного из членов экипажа танкера Sea Owl I, сообщила пресс-служба ведомства. По информации береговой охраны, моряк был оперативно задержан правоохранительными органами по серьезному подозрению в использовании фальшивых документов.

Само судно привлекло внимание скандинавских властей еще в середине марта, танкер был остановлен шведскими службами. Согласно имеющимся данным, судно Sea Owl I ранее регулярно перевозило нефтепродукты между портами России и Бразилии, а в данный момент находится под санкциями Евросоюза. Во время проверки экипаж предъявил документы государства Камерун, однако официальные представители африканской страны не подтвердили легитимность этой регистрации на запрос из Стокгольма.

Ранее шведские силовики уже задерживали капитана танкера, который является гражданином РФ, но позже его отпустили на свободу. Сейчас на борту находятся десять российских граждан, а остальные члены команды имеют паспорта Индонезии. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев уточнил, что танкер был задержан из-за несоответствия судна техническим и экологическим стандартам.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
