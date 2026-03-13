Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции

Танкер Sea Owl I был задержан в шведском порту исключительно из-за несоответствия судна техническим и экологическим стандартам, заявил ТАСС посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. К членам экипажа у местных властей нет никаких претензий.

На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет. Продолжаем работу по этому сюжету, российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь, — сказал посол.

Посольство России в Швеции внимательно отслеживает ситуацию вокруг задержанного шведскими властями вечером 12 марта танкера Sea Owl I в связи с тем, что, по предварительной информации, в составе экипажа могут быть российские граждане.

Также выяснилось, что капитан танкера, направлявшегося из бразильского порта Сантос в российский Приморск, обладает российским гражданством. В настоящий момент мужчина не задержан, но его подозревают в использовании поддельных документов. Остальные члены экипажа при этом остаются на свободе.