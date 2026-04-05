Появилась информация о судьбе второго члена экипажа сбитого в Иране F-15 Axios: спецназ США спас второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15

Силы специального назначения Соединенных Штатов провели успешную поисковую операцию на территории Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, военным удалось эвакуировать второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого в небе над Исламской Республикой.

Отряд спецназа, как указано в сообщении, действовал при поддержке американской авиации. На данный момент все силы США выведены с территории противника.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Ирана начались столкновения между бойцами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и американским спецназом. Журналисты Sabereen News уточнили, что подразделения КСИР и США вели поиски пилота сбитого самолета F-15.

До этого стало известно, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался. Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен. По данным источника, США направили на спасение вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules, однако операция оказалась безрезультатной.