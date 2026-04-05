Появилась информация о судьбе второго члена экипажа сбитого в Иране F-15

Axios: спецназ США спас второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15

F-15 F-15 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Силы специального назначения Соединенных Штатов провели успешную поисковую операцию на территории Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, военным удалось эвакуировать второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого в небе над Исламской Республикой.

Отряд спецназа, как указано в сообщении, действовал при поддержке американской авиации. На данный момент все силы США выведены с территории противника.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Ирана начались столкновения между бойцами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и американским спецназом. Журналисты Sabereen News уточнили, что подразделения КСИР и США вели поиски пилота сбитого самолета F-15.

До этого стало известно, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался. Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен. По данным источника, США направили на спасение вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules, однако операция оказалась безрезультатной.

