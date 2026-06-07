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07 июня 2026 в 15:26

Садист прыгал на лице возлюбленной и бил ее мусорным баком

В Татарстане мужчина попрыгал на лице девушки и избил ее мусорным баком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В городе Заинске республики Татарстан произошло жестокое нападение мужчины на свою девушку, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Камера домофона, установленная на доме по улице Никифорова, зафиксировала, как злоумышленник прыгал ногами по лицу пострадавшей, бил ее ногами, а также нанес удары мусорным баком.

По имеющейся информации, девушка пыталась уйти от сожителя из-за его тиранического поведения. Однако попытка бегства привела к избиению, которое происходило на глазах у прохожих и соседей. Нападавший не остановился, даже когда жертва потеряла сознание.

Мужчина также препятствовал проходу сотрудников полиции и скорой помощи к пострадавшей. Тем не менее правоохранителям удалось задержать агрессора. Избитую девушку госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее житель Уфы избил девушку до потери сознания, а полиции сказал, что она упала. По словам свидетелей, утром пара вышла из такси на улице Степана Кувыкина — оба были пьяны.

До этого мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. Подозреваемым является ее знакомый — агент по недвижимости. На месте преступления работали следователи, обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

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