«Разведывательный скандал»: политолог о последствиях слежки Израиля за США

США могут оставить Израиль без разведданных из-за шпионажа в отношении спецпосланника президента Стива Уиткоффа и замглавы Пентагона Элбриджа Колби, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что отношение Вашингтона к Тель-Авиву ухудшается, чего не было никогда в истории двух стран.

Среди республиканцев и демократов доля критиков Израиля планомерно растет. Старый произраильский консенсус уже постепенно уходит в прошлое. Для Израиля в целом, не только для [премьер-министра страны Биньямина] Нетаньяху, имеются серьезные риски, потому что, если эти скандалы будут продолжаться, очевидно, что со следующей администрацией в Вашингтоне Израилю придется работать гораздо сложнее. [Дональд] Трамп может стать последним произраильским президентом в американской истории. Возможно, мы увидим уже и какое-то частичное военное эмбарго, перекрытие поставок, например, тех же авиабомб для Цахал. Прямо сейчас США просто перестанут делиться с Израилем разведданными, что для них — очень серьезный удар, — сказал Дудаков.

Политолог подчеркнул, что сейчас у Израиля натянутые отношения с Уиткоффом и Колби. Спецпосланник Трампа требует от Нетаньяху заключить перемирие в Ливане и с Ираном, а Колби в целом довольно негативно воспринимает израильское лобби и выступает за то, чтобы уделять меньше внимания Ближнему Востоку и переключиться на Индо-Тихоокеанское пространство для конкуренции с Китаем.

Нынешний скандал разгорается в очень неприятной ситуации для Нетаньяху. Как мы видим, его правящая коалиция, по сути, распалась. Впереди выборы, на которых его правящая партия «Ликуд», скорее всего, проиграет. Высока вероятность того, что Нетаньяху будет отстранен от власти и после этого его ждут уголовное дело и место на скамье подсудимых. Оппоненты Нетаньяху этим пользуются и обвиняют его в том, что он окончательно добивает взаимоотношения с США, — резюмировал Дудаков.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США сообщило, что усиление шпионской активности Израиля на фоне американо-иранских переговоров достигло критического и даже «неадекватного» уровня. По данным издания, Вашингтон давно знал и терпел взаимный шпионаж, однако теперь действия Тель-Авива перешли черту.