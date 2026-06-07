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07 июня 2026 в 16:12

В Госдуме считают, что мир уже не будет прежним

Депутат Жуков: мир больше не будет таким, как до СВО

Александр Жуков Александр Жуков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Мир больше не будет таким, как до начала СВО на Украине, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. В интервью ТАСС на ПМЭФ он пояснил, что Россия переориентировала свое сотрудничество на страны БРИКС, при этом экономические связи РФ с Европой и США сократились.

Мир таким, как он был до СВО и до санкций, не будет. Мы видим, что наше сотрудничество переориентировалось на страны БРИКС, — сказал Жуков.

Первый вице-спикер ГД обратил внимание, что темпы роста экономик стран БРИКС превышают аналогичные показатели стран G7. Он подчеркнул, что российская экономика должна развиваться в области высокотехнологичных отраслей.

Ранее Жуков отметил, что экономика России стала независимой от мировой. Он добавил, что РФ проводит целенаправленную политику, никто ее стране не диктует.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 25 лет доля стран БРИКС в мировой торговле увеличилась более чем вдвое. Российский лидер отметил, что в прошлом году на государства объединения пришлась почти четверть всего мирового экспорта.

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