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07 июня 2026 в 13:28

«Никто не диктует»: в Госдуме указали на независимость экономики России

Депутат Жуков: экономика России стала независимой от мировой

Александр Жуков Александр Жуков Фото: kremlin.ru
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Экономика России стала независимой от мировой, заявил в интервью ТАСС на ПМЭФ первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он подчеркнул, что РФ проводит целенаправленную политику, никто ее стране не диктует.

Российская экономика стабильна и приобрела в общем-то независимость от состояния мировой экономики. И мы способны и проводим абсолютно целенаправленную политику в области экономики. Нам ее никто не диктует, — сказал Жуков.

Первый вице-спикер ГД рассказал, что за последние три года российская экономика выросла на 10%. Он добавил, что, несмотря на санкции, в стране увеличилась и реальная зарплата.

Ранее лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что Россия задает тон в развитии мировой экономики. Он назвал РФ ведущей державой в мире.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что зарплаты в России за последние пять лет выросли на 30% в реальном выражении. Он подчеркнул, что речь идет о доходах граждан за вычетом инфляции. В то же время Росстат сообщал, что средняя начисленная заработная плата работников организаций в России в марте 2026 года превысила 112 тыс. рублей.

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