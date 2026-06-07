Теннисист Бублик необычно поздравил победительницу «Ролан Гаррос» Андрееву Теннисист Бублик в шутку попросил Мирру Андрееву научить его играть в теннис

Российская теннисистка Мирра Андреева получила необычное поздравление после победы на «Ролан Гаррос» от представителя Казахстана Александра Бублика. Теннисист в своем Telegram-канале в шутку попросил чемпионку научить его играть.

Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом, — написал Бублик.

В финале турнира «Ролан Гаррос» Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Эта победа прервала 12-летнюю серию без титулов у российских теннисисток на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Последний раз подобного результата добивалась теннисистка Мария Шарапова.

Ранее Хвалиньская в шутку призналась, что ее «бесит» талант и уровень игры Андреевой. Так спортсменка прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос».

До этого один из лучших игроков в истории тенниса серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Андрееву с победой. Джокович пожелал ей еще больше побед.