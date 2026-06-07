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07 июня 2026 в 15:10

Ультраправые радикалы из группировки Civitas напали на мэра округа Парижа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Париже ультраправые радикалы напали на мэра 10-го округа Александру Кордебар во время мероприятия, приуроченного к ежегодному фестивалю искусств, сообщила газета Figaro со ссылкой на местные власти. По сведениям издания, акцию организовала ультраправая группировка Civitas, которую правительство еще в конце 2023 года принудительно распустило.

Крайне правые активисты-фундаменталисты пытались помешать открытию для общественности церкви Сен-Лоран в 10-м округе Парижа, чтобы сорвать проведение одного из мероприятий 25-го фестиваля «Белая ночь». После этой первой акции группа организовала уличную молитву у здания, принадлежащего городу Парижу, и напала на мэра 10-го округа, — сказано в сообщении.

Произошедшее случилось вечером в субботу, 6 июня. Сама Кордебар в своих социальных сетях рассказала, что сначала ее и ее команду начали толкать, а затем она получила несколько ударов. Градоначальница пообещала подать жалобу в правоохранительные органы.

Ранее мэр французской коммуны Вазье на севере страны подвергся нападению во время памятных мероприятий по случаю Дня Победы. Его госпитализировали с вывихом плеча и травмами лица.

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Ультраправые радикалы из группировки Civitas напали на мэра округа Парижа
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