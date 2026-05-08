На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы

Мэр французской коммуны Вазье на севере страны подвергся нападению во время памятных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщила в пятницу газета Voix du Nord. Его госпитализировали с вывихом плеча и травмами лица.
Мэр Вазье Стив Банш (38 лет) пострадал в результате нападения в конце церемонии по случаю 8 Мая, — говорится в статье.
Как сказано в материале, инцидент произошел, когда процессия возвращалась с кладбища в мэрию, где должен был состояться прием. Глава администрации вышел навстречу мужчине, который попросил с ним поговорить, однако тот сразу же нанес мэру несколько ударов.
Через несколько минут на место прибыли экстренные службы, и нападавший был задержан. Утверждается, что ранее злоумышленнику отклонили заявку на предоставление социального жилья, после чего он так же безрезультатно обращался к заместителю мэра для решения вопроса.
