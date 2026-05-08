08 мая 2026 в 19:28

На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы

Во Франции на мэра Вазье напали во время празднования Дня Победы

Мэр французской коммуны Вазье на севере страны подвергся нападению во время памятных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщила в пятницу газета Voix du Nord. Его госпитализировали с вывихом плеча и травмами лица.

Мэр Вазье Стив Банш (38 лет) пострадал в результате нападения в конце церемонии по случаю 8 Мая, — говорится в статье.

Как сказано в материале, инцидент произошел, когда процессия возвращалась с кладбища в мэрию, где должен был состояться прием. Глава администрации вышел навстречу мужчине, который попросил с ним поговорить, однако тот сразу же нанес мэру несколько ударов.

Через несколько минут на место прибыли экстренные службы, и нападавший был задержан. Утверждается, что ранее злоумышленнику отклонили заявку на предоставление социального жилья, после чего он так же безрезультатно обращался к заместителю мэра для решения вопроса.

Ранее более 100 граждан России и стран СНГ, проживающих и работающих в Швейцарии, Германии, Франции и других европейских странах, приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой ООН на площади Наций в Женеве. Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

