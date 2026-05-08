Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве

Более 100 граждан России и стран СНГ, проживающих и работающих в Швейцарии, Германии, Франции и других европейских странах, приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой ООН на площади Наций в Женеве, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то что в этом году акция проходила в середине рабочего дня, а дата была некруглой, на площади Наций собралось много людей. Среди них — генеральный консул России в Женеве Игорь Попов, постоянный представитель РФ при Всемирной торговой организации Николай Платонов, сотрудники российской дипмиссии, а также члены байк-клуба «Ночные волки».

У многих на груди были георгиевские ленточки, некоторые участники надели гимнастерки и пилотки. По традиции все вместе исполнили несколько известных фронтовых песен. «Ночные волки» привезли с собой частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата из московского Александровского сада. Участники акции почтили память защитников Отечества минутой молчания и зажгли от огня светильники.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Полет длился около четырех часов, дольше обычного. Других подробностей пока нет.