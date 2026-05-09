09 мая 2026 в 16:25

«Бессмертный полк» пройдет в двух европейских городах

Посол Барбин: «Бессмертный полк» пройдет в Копенгагене и Орхусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Акции «Бессмертный полк» пройдут в двух городах Дании — Копенгагене и Орхусе, события анонсировал посол России в европейской стране Владимир Барбин в Telegram-канале российского дипломатического представительства. По его словам, также будут возложены цветы на могилы солдат.

9 мая в Копенгагене и Орхусе состоятся мероприятия «Бессмертного полка». Будут также возложены венки и цветы к могилам наших бойцов и граждан, покоящихся в датской земле, — сказано в сообщении.

Барбин также рассказал, что при участии российского посольства ведется реставрация памятных знаков на местах захоронения советских солдат. Дипломат подчеркнул, что празднование Дня Победы объединяет россиян, которым дорога Родина и подвиги предков.

Ранее многотысячный марш Победы прошел по центральным улицам Кишинева. В молдавской столице провели акцию «Бессмертный полк». В шествии приняли участие 4–5 тыс. человек. Их сопроводил духовой оркестр, некоторые граждане пришли на мероприятие в форме солдат Красной армии.

