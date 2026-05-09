«Бессмертный полк» пройдет в двух европейских городах Посол Барбин: «Бессмертный полк» пройдет в Копенгагене и Орхусе

Акции «Бессмертный полк» пройдут в двух городах Дании — Копенгагене и Орхусе, события анонсировал посол России в европейской стране Владимир Барбин в Telegram-канале российского дипломатического представительства. По его словам, также будут возложены цветы на могилы солдат.

Барбин также рассказал, что при участии российского посольства ведется реставрация памятных знаков на местах захоронения советских солдат. Дипломат подчеркнул, что празднование Дня Победы объединяет россиян, которым дорога Родина и подвиги предков.

Ранее многотысячный марш Победы прошел по центральным улицам Кишинева. В молдавской столице провели акцию «Бессмертный полк». В шествии приняли участие 4–5 тыс. человек. Их сопроводил духовой оркестр, некоторые граждане пришли на мероприятие в форме солдат Красной армии.