В европейской столице прошел многотысячный «Марш Победы»

Многотысячный «Марш Победы» прошел по центральным улицам Кишинева, сообщило РИА Новости. Кроме того, в молдавской столице провели акцию «Бессмертный полк».

В шествии участвуют около 4–5 тыс. человек. Участников акции сопровождает духовой оркестр, некоторые граждане пришли на мероприятие в форме солдат Красной армии. Во главе колонны шли представители комитета «Победа», а также Союза ветеранов войны в Афганистане.

Ранее президент и премьер Молдавии Майя Санду и Александр Мунтяну возложили цветы к Вечному огню и могилам советских солдат. Церемония прошла на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе.

В начале мая в Молдавии захоронили останки 16 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие местные политики, а также дипломаты из России, Казахстана и Белоруссии. Отмечается, что военные погибли в одном бою и были обнаружены в одной траншее. При этом председатель комитета «Победа» Алексей Петрович сообщал, что власти Молдавии не выделили почетный караул для захоронения останков красноармейцев.