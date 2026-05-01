01 мая 2026 в 12:07

В Молдавии приняли резонансное решение при захоронении красноармейцев

Молдавия отказала в воинских почестях при захоронении красноармейцев

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Власти Молдавии не выделили почетный караул для захоронения останков красноармейцев, сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. По его словам, обращение поисковых организаций в Минобороны республики осталось без ответа.

Направленное поисковыми организациями в адрес Министерства обороны РМ письмо о необходимости отдания воинских почестей для захоронения 16 солдат Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» 2 мая 2026 года оставлено без ответа, — написал он.

Петрович добавил, что поисковое движение призвало соотечественников, имеющих право ношения формы, принять участие в церемонии. В предыдущие годы при аналогичных ситуациях в почетный караул становились офицеры в отставке и представители миротворческого контингента.

Церемония перезахоронения запланирована на 2 мая. Останки были обнаружены в 2025 году, в том числе в районе Штефан-Водэ, где в 1944 году проходили бои в рамках подготовки Ясско-Кишиневской операции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

