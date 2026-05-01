В Молдавии приняли резонансное решение при захоронении красноармейцев Молдавия отказала в воинских почестях при захоронении красноармейцев

Власти Молдавии не выделили почетный караул для захоронения останков красноармейцев, сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. По его словам, обращение поисковых организаций в Минобороны республики осталось без ответа.

Направленное поисковыми организациями в адрес Министерства обороны РМ письмо о необходимости отдания воинских почестей для захоронения 16 солдат Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» 2 мая 2026 года оставлено без ответа, — написал он.

Петрович добавил, что поисковое движение призвало соотечественников, имеющих право ношения формы, принять участие в церемонии. В предыдущие годы при аналогичных ситуациях в почетный караул становились офицеры в отставке и представители миротворческого контингента.

Церемония перезахоронения запланирована на 2 мая. Останки были обнаружены в 2025 году, в том числе в районе Штефан-Водэ, где в 1944 году проходили бои в рамках подготовки Ясско-Кишиневской операции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».